Reggina, ultimati i lavori al Sant’Agata: il Centro Sportivo torna a splendere come un tempo [FOTO]

1 Luglio 2020 10:35

Le immagini del Sant’Agata che riportano indietro nel tempo: la casa della Reggina è stata messa in sesto, torna a risplendere come ai tempi della Serie A

Completamente messo a nuovo il Centro Sportivo Sant’Agata. Sono terminati i lavori di ristrutturazione della casa amaranto, lo ha comunicato la Reggina tramite i propri canali social. Il merito è ovviamente del presidente Luca Gallo, che con i suoi investimenti è riuscito nel giro di un anno a ridare lustro ad un pezzo di storia del club e dello sport di Reggio Calabria. Con un post pubblicato su Facebook si può notare come siano state rimesse in sesto la sala stampa e quella che un tempo fungeva da biglietteria ed area ricevimento. Si tratta anche in questo caso di un simbolo di rinascita, il popolo amaranto può ben sperare per il futuro.