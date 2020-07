23 Luglio 2020 20:29

Ci sono aggiornamenti sulla questione Reggina-Kyle Lafferty: l’ex calciatore del Palermo è atteso domani in città, più precisamente in serata

Nuovo aggiornamento sulla questione Reggina-Kyle Lafferty. Dopo i contatti e i reciproci “sì”, definiti anche altri dettagli del contratto. L’ex calciatore del Palermo è atteso quindi in città nella giornata di domani, più precisamente in serata, con possibile presentazione già sabato. L’accordo, già svelato nei giorni scorsi, è su base biennale. Dopo Menez, questo è il secondo colpo del mercato estivo amaranto. In attesa di Crisetig.