Reggina, l’arrivo di Lafferty “divide” i tifosi. I favorevoli e i contrari all’acquisto: le reazioni social [GALLERY]

24 Luglio 2020 15:52

Reggina, nelle prossime ore Kyle Lafferty sarà in riva allo Stretto: l’acquisto ha soddisfatto molti tifosi amaranto, anche se qualcuno rimane dubbioso

Kyle Lafferty è atteso nelle prossime ore a Reggio Calabria. L’attaccante nordirlandese domani sarà presentato alla stampa, diventando ufficialmente un calciatore della Reggina. E’ il secondo colpo del calciomercato estivo amaranto, un ottimo rinforzo in attacco per la squadra di mister Domenico Toscano che è già proiettata con la mente in Serie B. Dopo l’arrivo di Jeremy Menez i tifosi calabresi possono accogliere un altro calciatore d’esperienza che ha giocato in Serie A col Palermo e con maglie importanti come Rangers e Sunderland. Sicuramente un curriculum importante, un operazione che somiglia molto a quella recente del fenomeno francese o dei precedenti Denis e Reginaldo. E’ per questo motivo che l’opinione della tifoseria si è divisa in due fazioni: coloro che ripongono fiducia nella scelta del ds Massimo Taibi, visti appunto i precedenti in Lega Pro, e chi invece pone qualche dubbio sull’età avanzata del centravanti di Enniskillen. “Che colpaccio! Lasciamo parlare il campo”, scrivono i più fiduciosi. “Avrei preferito un giovane di prospettiva”, ammonisce invece qualcun altro. Insomma, Lafferty non è ancora sbarcato in città, eppure non si parla già d’altro. In alto la FOTOGALLERY con le reazioni social dei sostenitori reggini. Considerazioni che ovviamente non rispecchiano il pensiero della nostra redazione, che si limita a riportare alcuni di questi messaggi.