Reggina, primo giorno di ritiro: inizia la nuova stagione, i calciatori attesi al Sant’Agata [FOTO e VIDEO]

20 Luglio 2020 11:41

Comincia oggi il ritiro in casa Reggina in vista del campionato di Serie B: i calciatori si stanno riunendo al Sant’Agata per sottoporsi ai test del tampone

Inizia oggi ufficialmente la stagione 2020/2021 della Reggina. I calciatori sono attesi questa mattina al Centro Sportivo “Sant’Agata”, dove si sottoporranno ai test fisici e del tampone per i necessari accertamenti. C’è grande entusiasmo per questo nuovo cammino, la compagine amaranto infatti comincerà dalle prossime ore a prepararsi per il campionato di Serie B, un appuntamento atteso ben sei anni da un’intera città. I giocatori convocati si alleneranno nella sede di Via delle Industrie fino al 31 luglio, successivamente il gruppo si sposterà in un’altra città per continuare la seconda parte del ritiro estivo. In alto le FOTO scattate questa mattina e in basso il link del VIDEO con l’arrivo dei protagonisti.