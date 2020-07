Reggina, Gallo: “La Serie A obiettivo immediato, non ho tempo da perdere. Il Covid non mi fermerà”

25 Luglio 2020 18:35

Il presidente della Reggina Luca Gallo, durante la presentazione di Lafferty ha parlato dell’obiettivo immediato, raggiungere la Serie A

La Reggina ha presentato l’attaccante Lafferty, l’ex Palermo ha un obiettivo chiaro: quello di raggiungere la promozione nel campionato di Serie A. Ancora più motivato il presidente Luca Gallo, le parole del numero uno amaranto lasciano pochi dubbi. Si proverà a raggiungere subito la massima categoria.

“Un altro grande giocatore alla Reggina, un ottimo acquisto. Abbiamo visionato in società il ragazzo per parecchio tempo, è il profilo giusto, un campione sia per caratteristiche fisiche e tecniche. E’ un orgoglio, entra a far parte del club. Ci saranno ancora acquisti e cessioni, il lavoro è ancora lungo. Arriveranno calciatori di qualità e funzionali. Ogni giorno cerco di migliorare la squadra e la struttura, quello che è successo recentemente ha creato dei problemi economici. Non mi fermerò per questo. Siamo all’inizio del nostro percorso. L’obiettivo è la Serie A, non posso attendere”. In alto la FOTOGALLERY.