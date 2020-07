Reggina, Gallo e il sogno Serie A: “io ci credo! Menez? Gran giocatore, ma spero in un altro paio di colpi importanti”

16 Luglio 2020 13:15

Reggina, il presidente Luca Gallo non smette di sognare e pensa alla doppia promozione: la Serie A resta il suo principale obiettivo

Lo aveva promesso al suo arrivo ed ha mantenuto la promessa. Al suo primo anno da presidente della Reggina, Luca Gallo è riuscito ad ottenere subito la promozione. Disputare il campionato cadetto è soltanto uno dei primi obiettivi che si era prefissato, il sogno infatti resta quello di riportare il club in Serie A. Il patron romano sta percorrendo un passo per volta, non vuole comunque porsi limiti e per questo pensa sempre in grande. “Immagino che la Serie B sia un campionato tosto. Ci sono tante squadre, vedremo chi scenderà dalla A. Speriamo di far bene, ce la metteremo tutta. Puntiamo a un buon risultato. Io da tifoso ci credo anche per il prossimo anno”, sono le sue parole riportate su B Magazine. Il doppio salto non è impossibile, per questo nel corso dell’intervista è stato necessario parlare di calciomercato: “L’anno scorso abbiamo preso Denis, Reginaldo e Bellomo. Quest’anno siamo partiti con Jeremy Menez, un gran giocatore. La campagna acquisti è appena iniziata, ci sarà tempo. Spero di riuscire a mettere a segno un altro paio di colpi importanti. Non mi sento di fare promesse. I tifosi già lo sanno. Ho preso la Reggina in condizioni disastrose e ho detto che volevo portarla in Serie A. Qualcuno mi ha preso un po’ in giro, mi hanno chiesto se sapevo che in mezzo c’era la Serie B. Il mio sogno è la Serie A, figuriamoci ora. Poi le cose posso andar bene o male, è la vita. Ci vuole anche un po’ di fortuna. Io garantisco il massimo impegno, poi vedremo”.