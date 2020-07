Reggina, “Funky Gallo, siamo in Serie B”: Gennaro Calabrese e la parodia che sta spopolando sui social [VIDEO]

7 Luglio 2020 17:21

Il Presidente Luca Gallo è sicuramente stato il primo ad esultare per la notizia della Reggina in Serie B. Con il suo carattere vivace e scherzoso sicuramente avrà fatto i salti di gioia per un obiettivo che la società si era prefissata di raggiungere. Il comico reggino Gennaro Calabrese ha immaginato il modo di festeggiare del patron romano e sulle note della canzone “Per colpa di chi” di Zucchero ha realizzato la parodia dal titolo: “Funky Gallo, siamo in Serie B”. Clip scritta e interpretata da Gennaro Calabrese, con la realizzazione video di Francesca Esposito e ringraziamenti speciali a Michele Favano.