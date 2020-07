Reggina, Falsini si ripresenta: “porterò un pò di lucida follia” [VIDEO]

31 Luglio 2020 19:01

Ecco le prime parole di Gianluca Falsini, nuovo allenatore della Reggina Primavera. Grande entusiasmo per l’ex calciatore

La Reggina ha deciso di affidare la panchina della Primavera a Gianluca Falsini, si tratta di un ritorno per l’ex calciatore amaranto. Ecco le prime dichiarazioni da parte del diretto interessato. “Un tuffo nel passato, ma per fortuna la Reggina è adesso il mio presente. Sono entusiasta di tornare, avevo lasciato un pezzo di cuore. Ho visto un centro sportivo sviluppato, si vede che è una società che ha grandissime ambizioni, tutto tornerà come prima. Spero di portare entusiasmo, aiutare i ragazzi e un pò di lucida follia. La trattativa si è sviluppata abbastanza velocemente, io ho subito accettato”. In basso il video dell’intervista.