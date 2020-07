Reggina, errore nell’ordine per le poltroncine della panchina: l’esordio casalingo in B rischia

31 Luglio 2020 12:32

Reggina, un errore nell’ordine delle poltroncine per le panchine del Granillo rischia di rimandare la data del completamento dei lavori: il caso

Un problema inaspettato si è presentato in questi giorni di lavori allo stadio Oreste Granillo. Mentre continua la sostituzione dei seggiolini in Curva Nord, gli operai stanno continuando a scavare nella zona panchine per abbassare di qualche metro il terreno. In Serie B infatti entrano in gioco diverse dinamiche di esigenze televisive: Dazn ha manifestato la necessità di non avere impedimenti nelle riprese sulla linea laterale, da qui la decisione di incavare di qualche metro le panchine. Secondo quanto dichiarato sui canale ufficiali della società amaranto, i nuovi problemi riguarderebbero le poltroncine delle panchine. Un ordine sbagliato ha comportato il rinvio nella consegna da parte della ditta produttrice con sede a Padova, che adesso avverrà probabilmente per il prossimo 20 settembre, appena sei giorni prima l’inizio della nuova stagione. Questo potrebbe costringere la società a fare richiesta per giocare la prima gara del campionato di Serie B in trasferta e a rinunciare a disputare in casa la possibile gara di Coppa Italia.