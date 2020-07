Reggina, Emerson a StrettoWeb: “impressionato da Corazza, la metteva dentro in ogni modo. Charpentier? Ha mezzi importanti, sarebbe un ottimo innesto”

27 Luglio 2020 16:35

Intervista con Emerson Ramos Borges, ex difensore della Reggina e nell’ultima stagione protagonista con la maglia del Potenza

Un tiro micidiale dalla distanza, uno specialista dei calci di punizione, un difensore dai piedi ‘vellutati’. Stiamo parlando di Emerson Ramos Borges, ex calciatore della Reggina e protagonista della recente avventura con la maglia del Potenza. Il brasiliano ha lasciato un ottimo ricordo in Riva allo Stretto, il suo rendimento si è sempre confermato molto alto. Anche nell’ultima stagione è stato uno dei migliori della sua squadra, un punto di riferimento per i più giovani. Ha accarezzato la possibilità di riconquistare la Serie B, il sogno si è però fermato ai playoff contro la Reggiana. Tra poco si svincolerà, ma per il momento non sono state prese in considerazione le offerte, il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente. Abbiamo parlato di questo, ma anche dell’esperienza a Reggio Calabria e di qualche singolo, come Charpentier, rivale nello stesso girone con la maglia dell’Avellino e vicinissimo all’approdo alla Reggina. Ecco quanto dichiarato da Emerson ai microfoni di StrettoWeb.

LA STAGIONE CON IL POTENZA – “E’ stata una stagione più che positiva, entrare ai playoff è già stato un ottimo risultato. Non è stato facile riprendere dopo il lockdown, la rosa ha dovuto fare i conti anche con qualche infortunio di troppo. Nel complesso è stata comunque una buona stagione, peccato per la partita contro la Reggiana, ma abbiamo fatto il massimo”.

IL FUTURO – “Ho il contratto in scadenza al 31 agosto. Bisogna aspettare qualcosa, è ancora presto per il mercato. Non so nulla di eventuali richieste, si sta occupando di tutto il mio agente. Adesso sono staccato dal calcio, mi sto godendo le vacanze con la mia famiglia. Voglio continuare a giocare, mi sento ancora molto bene fisicamente”.

LA REGGINA – “E’ stata un’esperienza bellissima, una stagione molto intensa. Ho creato un grande legame con la squadra e con la piazza. I tifosi mi vogliono bene e questa è la cosa più bella. Sono onorato di aver indossato la maglia amaranto, avremmo potuto conquistare un risultato migliore in quel campionato, è una città che merita almeno la Serie B”.

“Reggio Calabria è una città che respira di calcio, segue la squadra ovunque. C’è un progetto ambizioso e anche in Serie B può pensare ad un campionato di vertice. L’anno scorso si è confermata la squadra più forte. A Reggio c’è una passione infinita, si merita i migliori palcoscenici”.

POTENZA-REGGINA 0-3 E QUELLA DOPPIETTA DI CORAZZA – “In quella partita tutta la squadra ha dimostrato di essere pericolosa. Però a fare la differenza è stato Corazza. La metteva dentro in ogni modo. E’ stato decisivo, ma anche Reginaldo e Denis sono calciatori di altra categoria”.

CHARPENTIER – “In quella partita ero squalificato, quindi non l’ho affrontato. Però lo conosco. Ha mezzi importanti, diventerà un calciatore di livello. E’ un buonissimo attaccante, molto valido. In Serie C fa la differenza, ma può mettersi in mostra anche in B. Sarebbe un ottimo innesto in prospettiva”.