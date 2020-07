Reggina, day 7: doppia seduta per la squadra di Toscano [FOTO]

28 Luglio 2020 19:43

La Reggina si prepara in vista del prossimo campionato di Serie B. Doppia seduta agli ordini dell’allenatore amaranto Mimmo Toscano

Continua la preparazione la Reggina, in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie B, le ambizioni sono quelle di lottare per le zone alte della classifica. “Martedì di doppia seduta per la squadra che si è ritrovata in mattinata in palestra agli ordini di mister Toscano e del suo staff. Tanto lavoro fuori e dentro il campo, dove la squadra ha svolto del lavoro atletico.

“Nel pomeriggio, sul campo numero uno del centro sportivo Sant’Agata, i calciatori sono stati impegnati in esercizi individuali e collettivi. La sessione si è conclusa con una partitella a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una seduta pomeridiana”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini dell’allenamento.