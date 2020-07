Reggina, day 9: doppia seduta di allenamento per gli amaranto tra palestra e campo

30 Luglio 2020 20:06

Altra giornata d’allenamento per la Reggina. I calciatori amaranto hanno svolto una doppia seduta, dividendosi tra palestra e campo

Prosegue il ritiro al Sant’Agata per la Reggina: doppia seduta di allenamento per gli amaranto in questo giovedì. In mattinata i calciatori si sono ritrovati in palestra dove hanno effettuato del lavoro di natura fisica. Nel pomeriggio la squadra e lo staff si sono spostati sul terreno di gioco numero uno, dove ai consueti esercizi con palla ha fatto seguito una partitella a tema e una a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una doppia sessione di allenamento. Nel frattempo, la Reggina ha conosciuto la data di inizio del prossimo campionato di Serie B. Si partirà il 26 settembre, come deciso nell’Assemblea di Lega.