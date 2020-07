Reggina, day 5: partite a tema al Sant’Agata, lunedì doppia seduta

25 Luglio 2020 17:40

Prosegue la preparazione della Reggina in vista della nuova stagione. Quinto giorno di allenamento per la squadra di Mimmo Toscano

Quinto giorno di ritiro per la Reggina. La squadra amaranto prosegue la preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione, che la vedrà protagonista in Serie B. Sessione unica per i calciatori, che si sono ritrovati sul campo uno del centro sportivo Sant’Agata, svolgendo delle partite a tema 8 vs 8, alle quali ha fatto seguito del lavoro di natura fisica. Domani è prevista una giornata di riposo. I calciatori ritorneranno in campo lunedì 27 luglio, giorno in cui è prevista una doppia seduta.