Reggina, day 4: pomeriggio intenso per la squadra di Toscano [FOTO]

24 Luglio 2020 19:12

La Reggina continua la preparazione per l’inizio della prossima stagione. Quarto giorno di allenamento per la squadra di Toscano

Quarto giorno di ritiro per la Reggina. Ai consueti, oramai, test della mattina è seguito un pomeriggio davvero intenso. La squadra è stata divisa in due gruppi, i quali si sono alternati in esercizi con la palla e test atletici. Per la giornata di domani è prevista un’unica seduta mattutina.

La squadra di Mimmo Toscano continua la preparazione in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie B, l’intenzione della dirigenza è quella di costruire una squadra in grado di lottare per le posizioni altissime della classifica e provare ad ottenere la promozione. Ma un passo alla volta, nel frattempo continuano le trattative di calciomercato. In alto la FOTOGALLERY con le immagini della seduta.