Reggina, day 2. Toscano: “la squadra è tornata con lo stesso entusiasmo”. E sul calciomercato…

22 Luglio 2020 11:31

Reggina, al Sant’Agata è iniziata la prima parte del ritiro: il tecnico amaranto Domenico Toscano ha espresso le sue prime sensazioni

Si comincia a sudare in casa Reggina, al Sant’Agata è iniziata la preparazione in vista del campionato di Serie B. Il tecnico Domenico Toscano e il suo staff hanno preso le redini della situazione, sarà molto importante l’organizzazione del lavoro in questa prima parte di ritiro. L’entusiasmo comunque non risulta mutato, i ragazzi sono rientrati in città con la stessa voglia di prima. Ecco l’intervento dell’allenatore calabrese ai microfoni della Tv ufficiale amaranto: “abbiamo iniziato già ieri a ritrovarci dopo tanto tempo, tutto in modo tranquillo coi test che andranno avanti oggi e domani. C’è tutto il tempo per programmare la stagione dal punto di vista fisico e tattico. Non vogliamo andare in contro ad infortuni dopo un periodo così lungo di stop. Amichevoli? Ancora non è possibile, meglio farle tra di noi che organizzare sfide di basso livello, dove le indicazioni non possono esserci. I ragazzi non vedevano l’ora di tornare a lavorare, spero di ritrovare quell’alchimia che ho visto la passata stagione. Al momento è così per questo non sono preoccupato. Preparazione? Non si discosterà da quella dell’anno scorso. Arriveremo gradualmente a l’intensità giusta. Non credo nelle partenze sprint, conterà molto l’interpretazione della squadra”.

Calciomercato – “Non ho assolutamente fatto richieste particolari al direttore. Questo periodo ci ha permesso di confrontarci spesso sui punti in cui la rosa va rinforzata, partendo dal gruppo che lo scorso hanno ci ha regalato grandi soddisfazioni. Sono già molto concentrato e attento su mille cose. Credo molto in questo periodo di precampionato. Se si hanno delle fondamenta forti, difficilmente puoi cascare. E’ per questo che stiamo curando tutti i dettagli, poi te li ritroverai nel corso del campionato”.

Serie B – “E’ un campionato sempre molto difficile, di grande qualità. Lo sto seguendo perché è quello che ci interessa di più. La freschezza mentale sarà una caratteristica fondamentale per dare continuità ai risultati, perché la stagione è molto lunga e gli incontri sono sempre molto ravvicinati”.