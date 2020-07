Reggina, day 10: prima la palestra, poi esercizi sul campo [FOTO]

31 Luglio 2020 18:46

La Reggina continua la preparazione in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli sulla seduta odierna

Ore intense per la Reggina, la squadra amaranto continua la preparazione per la prossima stagione in Serie B. “Nella giornata odierna la squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento. In mattinata i calciatori si sono ritrovati in palestra dove hanno effettuato lavoro di natura fisica per poi trasferirsi sul campo.

Nel pomeriggio squadra e staff si sono ritrovati sul terreno di gioco del campo numero uno. Dopo il consueto riscaldamento, esercizi con palla e partitella a tema a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una sola seduta mattutina”.