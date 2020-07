Reggina, day 1: si comincia, l’esito dei tamponi e il report dell’allenamento [FOTO e VIDEO]

21 Luglio 2020 19:24

La Reggina è ritornata ieri al Sant’Agata per iniziare il ritiro pre-stagione. Giornata di allenamento per i calciatori amaranto

Primo giorno di allenamento per la Reggina. I calciatori amaranto si sono ritrovati ieri al centro sportivo Sant’Agata per riprendere in vista del ritiro pre-stagionale. La squadra lavora per essere protagonista della prossima Serie B e la società è molto attiva sul mercato per regalare a Mimmo Toscano una rosa in grado di fare la differenza in una categoria difficile. Dopo mesi di lockdown, è ora necessario ritrovare certi ritmi, mettere minuti nelle gambe. Sono iniziati i primi test atletici e fisici perché non è facile riprendere dopo una sosta così lunga. E’ arrivato l’esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri, tutti negativi. Dopo aver trascorso la prima parte in palestra, i calciatori si sono spostati sul campo 1, dove hanno svolto esercizi a tema con la palla e lavoro aerobico. Per la giornata di domani è prevista una doppia seduta. In alto le prime immagini dell’allenamento della Reggina, in basso il video.