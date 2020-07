Reggina, la nuova stagione è alle porte: ecco la data dell’inizio del ritiro estivo, info e dettagli

16 Luglio 2020 10:54

Reggina, il comunicato stampa sull’inizio del ritiro estivo: la prima parte sarà effettuata al Sant’Agata con gli allenamenti a porte chiuse

Il periodo di vacanze dei calciatori amaranto sta per terminare, la nuova stagione è ormai alle porte. Dopo l’ufficialità della promozione in Serie B, ai protagonisti della Reggina è stata concessa qualche settimana di relax, ma adesso manca davvero poco al ritorno in campo. Dal 20 luglio al 31 luglio, il Centro Sportivo Sant’Agata ospiterà la prima parte del ritiro pre-campionato della squadra allenata dal tecnico Mimmo Toscano. La notizia è fornita tramite un comunicato stampa della società, che inoltre spiega alcune modalità: “Nell’ambito dell’attuazione dei criteri preventivi per la salute dei giocatori e dello staff e nel rispetto di tutte le linee guida governative, il 20 luglio calciatori e staff tecnico saranno sottoposti a tampone molecolare e test sierologico”.

Ancora limitazione dunque nel rispetto delle norme di prevenzione al Coronavirus, che tutti i club sono tenuti a rispettare. L’ingresso al Centro Sportivo sarà vietato ai tifosi, niente ingresso durante le sedute di allenamento: “Come previsto dal protocollo anticovid-19 della Commissione Medico Scientifica Federale, “l’accesso al Centro Sportivo è consentito al solo gruppo di lavoro e alle figure di supporto indispensabili”, gli allenamenti saranno effettuati a porte chiuse”.