Reggina, i complimenti di Somma: “difficile per il Bari fare meglio contro una squadra così forte”

29 Luglio 2020 11:43

Somma: “giudizio positivo sull’operato di Vivarini, il Bari si è trovato di fronte una Reggina troppo forte”

Niente da fare per il Bari, per ottenere la promozione non sono bastati neanche i play off. I biancorossi sono stati eliminati nella partita finale dalla Reggiana, che con la vittoria del Mapei Stadium hanno festeggiato l’approdo in Serie B aggregandosi al terzetto formato da Monza, Vicenza e Reggina. Un grande dispiacere per la società pugliese, che non è riuscita ad ottenere l’obiettivo prefissato ad inizio anno dal presidente De Laurentiis. La dirigenza sta ovviamente operando le valutazioni sul tecnico Vivarini, recentemente difeso da Mario Somma. Il tecnico e opinionista sportivo non è troppo rigido con l’attuale allenatore dei galletti e, ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno lo difende chiamando anche in causa gli amaranto: “se devo dare un giudizio, dico che il lavoro di Vivarini è stato positivo. Chiamato in causa all’improvviso, si è trovato davanti grossi problemi di natura psicologica e atletica, dopo un inizio di campionato altalenante. Poi, certo, tanti meriti vanno alla Reggina, con una squadra così forte non sarebbe stato facile per nessuno”.