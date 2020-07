Reggina, Cirillo: “Sounas emozionato di restare anche in Serie B”

7 Luglio 2020 12:29

Reggina, Bruno Cirillo ammette la felicità di Sounas quando il direttore Taibi ha ufficializzato la sua conferma

Dimitrios Sounas non si muoverà da Reggio le Calabria. Lo hanno confermato le parole del ds Massimo Taibi, che hanno spento ogni possibilità di cessione del centrocampista greco. Ai microfoni della Gazzetta del Sud è intervenuto Bruno Cirillo, procuratore del classe ’94, per spiegare la situazione: “non posso che essere fiero ed orgoglioso , di quanto annunciato dal direttore. Ho fatto leggere a Dimitrios la notizia in cui di fatto veniva ufficializzata la sua permanenza a Reggio. Vi garantisco che, così felice ed emozionato, l’ho sentito solo il giorno in cui il Consiglio Federale ha tolto ogni dubbio sulla promozione in B”.