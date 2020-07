Reggina, campagna abbonamenti per la Serie B: le ultime novità

27 Luglio 2020 11:23

Abbonamenti Reggina, la campagna è già pronta: le ultime novità per sottoscrivere le tessere in vista del campionato di Serie B 2020/2021

Grande attesa in città per il ritorno in Serie B della Reggina. Entusiasmo a mille per la tifoseria che ha aspettato per sei lunghi anni questo appuntamento ed ora si sta preparando ad una stagione da protagonista come ai bei vecchi tempi. Certo, il Coronavirus sta creando non pochi problemi dal punto di vista organizzativo. Non è ancora chiaro come avverrà la riapertura degli stadi, ma per settembre c’è ancora tempo. Intanto ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla campagna abbonamenti il responsabile della comunicazione Giuseppe Praticò, che ai microfoni della Tv ufficiale ha spiegato: “è tutto già pronto, sarà ufficializzata nel caso in cui dovessero riaprire gli stadi al pubblico. C’è l’ipotesi al vaglio con vivaticket per sottoscrivere l’abbonamento online e poi poterlo ritirare presso lo store di piazza Duomo, una situazione che sta seguendo il responsabile della biglietteria Maurizio Albanese. Si stanno valutando anche le modalità per avvicinarsi ai tifosi amaranto residenti in provincia, in modo da agevolarli a sottoscrivere le tessere senza per forza doverli costringere a giungere sino a Reggio Calabria. A breve avremo delle novità, dobbiamo soltanto aspettare quelle che saranno le disposizioni del Governo e del ministro Spadafora che qualche giorno fa ha annunciato il ritorno dei tifosi negli impianti a settembre. Diritto di prelazione per i vecchi abbonati? E’ prematuro parlarne, però c’è questa volontà da parte della società. Abbiamo un grande stadio, da questo punto di vista la Reggina è fortunata, ma non sappiamo in quale proporzione saranno riaperti gli impianti”.