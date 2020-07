Reggina, ecco il secondo colpo: oggi attesa la firma di Lafferty

22 Luglio 2020 10:45

Calciomercato Reggina, anche gli ultimi dettagli della trattativa con Lafferty sono stati risolti: l’attaccante sarà un nuovo calciatore amaranto

Un altro ottimo colpo per la Serie B è stato messo a segno. Kyle Lafferty sarà un nuovo calciatore della Reggina! Ormai da qualche giorno la trattativa fra le parti era ben indirizzata, si stava lavorando per risolvere solo gli ultimi dettagli. Oggi finalmente tutti i nodi sono stati sciolti, la documentazione è stata completata. Come riportato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, in queste ore è attesa “la firma su un contratto biennale, quindi verrà organizzata la presentazione e l’attaccante si metterà subito a disposizione di Mimmo Toscano”. Il nordirlandese va sicuramente ad aggiungere la sua qualità all’interno di un reparto che dovrà trascinare la squadra all’obiettivo promozione, in attesa di un’altra punta da “doppia cifra” annunciata dal ds Massimo Taibi.