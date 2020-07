Reggina, presto l’approdo su Amazon? La società sta lavorando sul fronte merchandising: gli aggiornamenti

30 Luglio 2020 12:07

La Reggina potrebbe sbarcare su Amazon: una scelta che potrebbe essere d’aiuto ai tifosi che vogliono acquistare i prodotti ufficiali ma non risiedono a Reggio Calabria

Il desiderio primario dei tifosi amaranto è diventato ormai uno solo: ammirare la maglia ufficiale della Reggina per il campionato di Serie B 2020/2021. C’è grande attesa per il ritorno in cadetteria e il discorso casacca tra gli appassionati tiene banco in maniera costante. Come riportato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, la Lega ha dato l’ok per la progettazione e così la Macron ha ricevuto i file vettoriali per la realizzazione. La maglie dovrebbero essere pronte, e quindi messe in vendita nello store di Piazza Duomo, a partire dalla seconda metà di agosto. Non c’è ancora una data ufficiale, ma la società è molto positiva da questo punto di vista.

Molta attenzione da parte dei responsabili marketing è stata posta sui tifosi non residenti a Reggio Calabria, che in passato hanno avuto difficoltà per acquistare online tutti i gadget e i prodotti ufficiali. E’ nata per questo motivo la volontà di sbarcare su Amazon: il colosso mondiale dell’e-commerce può rappresentare la soluzione migliorare per avvicinarsi ai reggini sparsi per l’Italia, e non solo, che hanno manifestato il desiderio di comprare il materiale della propria squadra del cuore. L’area marketing, guidata dalla coordinatrice Consuelo Apa, si sta muovendo in questa direzione per non lasciare isolato nessun appassionato.