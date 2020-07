Reggina, Alessio Viola a StrettoWeb: “da tifoso sono contento. Le voci su Nicolas in amaranto? Sarebbe felice, ma è difficile spostarlo dal Benevento”

8 Luglio 2020 14:39

Alessio Viola è stato un grande protagonista con la maglia della Reggina, adesso è alla ricerca di un nuovo progetto. Indicazioni anche sul fratello Nicolas

Un ottimo calciatore, ma soprattutto un grande tifoso della Reggina. Stiamo parlando di Alessio Viola, ex attaccante amaranto alla ricerca di un nuovo progetto per dimostrare tutto il suo valore. Il calciatore è reduce da un brutto infortunio, ma adesso ha recuperato e si sente pronto a rimettersi in gioco. E’ in grado di fare la differenza per le qualità dal punto di vista tecnico e umano, può rappresentare un vero e proprio jolly per le qualità di adattarsi in diversi ruoli del reparto avanzato. L’ultima esperienza è stata proprio con la maglia amaranto, il rapporto è rimasto ottimo considerando che Alessio è un grande tifoso della Reggina. C’è grande euforia anche per la promozione in Serie A di Nicolas, il fratello maggiore. Ecco quanto dichiarato da Alessio Viola in un’intervista rilasciata a StrettoWeb.

LA REGGINA ED IL RAPPORTO CON IL CLUB AMARANTO – “Ci siamo lasciati bene, c’è sempre affetto. Avevo un altro anno di contratto, mi avrebbe fatto piacere rimanere. Siamo tutti contenti da tifosi, farà un grande campionato anche in Serie B”.

IL COLPO MENEZ – “Sono un tifoso del Milan, siamo tutti curiosi di vederlo all’opera. Faccio i complimenti al club per l’operazione, alla Reggina arrivano calciatori importanti”.

LA PROMOZIONE IN SERIE A DI NICOLAS VIOLA E LA VOCI SULLA REGGINA – “Mio fratello è felicissimo per la promozione ottenuta con la maglia del Benevento, si vuole giocare la Serie A perché ha dimostrato di meritarla sul campo. Ho festeggiato con lui, è euforico e non vede l’ora di ricominciare. Ha fatto un campionato straordinario, come tutta la squadra”.

“Le voci sulla Reggina? Non conosco la situazione di mercato, però vuole fare la Serie A. Sarebbe ovviamente molto felice della Reggina, ma è difficile spostarlo dal Benevento”.

