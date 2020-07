La Reggiana vola in Serie B, al via la festa: al fischio finale maxi-assembramenti dei tifosi [FOTO]

23 Luglio 2020 01:14

La Reggiana è tornata in Serie B dopo 21 anni. Al termine della partita grande festa, ma si sono verificati maxi-assembramenti

E’ grande festa in casa Reggiana per la promozione nel campionato di Serie B, un’attesa lunga addirittura 21 anni. La squadra di Massimiliano Alvini ha disputato una stagione veramente positiva, anche il percorso ai playoff è stato ottimo. Fino all’ultimo atto che è andato in scena poche ora fa contro il Bari. La partita si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie alla rete del giovane Kargbo, il 20enne è considerato come uno dei migliori prospetti ed è finito nel mirino di squadre di categoria superiore. Al fischio finale grande festa per i tifosi della Reggiana che sono scesi in strada, si sono verificati anche maxi-assembramenti. Durante il match i supporter hanno seguito la squadra all’esterno dello stadio, anche in questo caso non è stato mantenuto il distanziamento. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.