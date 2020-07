Questa volta è il Bari a recriminare, Vivarini: “penalizzati dall’arbitro”

23 Luglio 2020 00:32

Il Bari ha perso in finale dei playoff contro la Reggiana, al termine della partita si è lamentato l’allenatore dei Galletti Vivarini

Delusione in casa Bari, la squadra di Vivarini ha perso in finale dei playoff contro la Reggiana e sarà costretto ad un altro campionato di Serie C. Decisiva una rete di Kargbo nel secondo tempo, i Galletti recriminano per un gol annullato ad Antenucci. Intervistato da Rai Sport, il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini si è lamentato per le decisioni arbitrali: “Ho già rivisto l’azione, il fallo di mano al limite era loro. Si sono lamentati degli arbitri tutto l’anno, ma questi eventi ci penalizzano. Merito alla Reggiana, che è una buona squadra, però è chiaro che questa sera siamo noi a dover recriminare. Loro all’inizio ci hanno messo in grande difficoltà, poi siam venuti fuori e abbiamo avuto le occasioni. Il gol l’abbiamo fatto, ma dobbiamo accettare”.

Massimiliano Alvini, tecnico della Reggiana è al settimo cielo: “meritiamo la promozione in B per quanto fatto durante l’anno, perché abbiamo insistito su una identità ben precisa. Loro sono una grande squadra, ma stasera ha trovato davanti una grande Reggiana. La vittoria premia il lavoro della società, la B è un sogno”.