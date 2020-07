Quattro domande sul noleggio a lungo termine: un servizio accessibile a tutti, ma con dei requisiti chiari

2 Luglio 2020 11:40

Il noleggio a lungo termine è un servizio di mobilità ad oggi abbastanza conosciuto. Abbastanza, perché ancora non tutti hanno le idee chiare su cos’è e come si articola questo servizio. In collaborazione con la TecnoserviziRent, broker nel noleggio a lungo termine dal 2016 cercheremo di fornire risposte chiare alle domande frequenti di chi si approccia per la prima volta al servizio.

Il noleggio a lungo termine è un servizio accessibile a tutti?

Si, è la pronta risposta di un consulente e intermediario della TecnoserviziRent. “Il servizio di noleggio a lungo termine mette a disposizione una grande offerta di auto, con un alto rapporto tra qualità e prezzo. Se la concorrenza con altre realtà nel mondo dell’auto sono inevitabili, come spesso dico alle persone che ci vengono a trovare e si approcciano al servizio di noleggio a lungo termine, il nostro lavoro sta nel trovare la soluzione giusta all’esigenza del cliente. È anche vero che spesso bisogna portare alla realtà persone convinte che il servizio di noleggio possa permettere la guida di auto come una Maserati, per un canone mensile pari al costo di un materasso matrimoniale”.

Che auto ci sono a disposizione?

“Il bello del noleggio a lungo termine è la possibilità di poter preventivare tutti i tipi di auto, di qualsiasi marca. Il rapporto durata contrattuale, chilometri stimati di percorrenza, valore del mezzo e la quota dei servizi, andranno ad incidere sul canone mensile. Ad esempio, un’utilitaria come la Lancia Ypsilon è disponibile con un contratto di 48 mesi e 40.000 Km totali a 289 Euro Iva Inclusa, senza anticipo. I servizi prevedono una copertura assicurativa completa, manutenzione ordinaria e straordinaria illimitata, assistenza stradale e telefonica, bollo immatricolazione e messa su strada. Per una Fiat 500X 1,3 Mjet, il canone sarà di 380 Euro IVA Inclusa, per un contratto di 48 mesi e 60.000 Km totali”.

Cosa succede una volta terminato il contratto di noleggio?

“Mi capita spesso di sentire questa domanda durante una consulenza. Al termine del contratto di noleggio il cliente ha la possibilità di poter procedere all’acquisto del veicolo o di restituire il mezzo e di noleggiare una nuova automobile. I canoni pagati mensilmente non andranno a sommarsi nel tempo e ricoprire parte del valore del mezzo. Come ci teniamo a ripetere il servizio di noleggio a lungo termine è per l’appunto un servizio, e presuppone un modo diverso di pensare al possesso dell’auto”.

Esistono dei vincoli per accedere al servizio di noleggio?

"È innegabile che il servizio di noleggio a lungo termine anche se è accessibile a tutti ha dei requisiti ben precisi. Prima di procedere al noleggio vero e proprio viene effettuata una valutazione commerciale sul cliente. In breve, la valutazione commerciale è simile a quando si fa una richiesta per un finanziamento o per accedere a del credito".