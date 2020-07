Qualità delle acque balneabili in Sicilia: Messina ricca di eccellenze [MAPPA]

3 Luglio 2020 17:30

Pubblicato dalla European Environment Agency lo studio sulla balneabilità delle acque in Europa, Messina e la Sicilia ricche di eccellenze

La European Environment Agency, agenzia che si occupa di realizzare una rete di monitoraggio per controllare le condizioni ambientali europee, ha pubblicato un rapporto dal titolo “State of Bathing waters” con il quale fotografa la situazione relativa alle acque europee, attraverso una classificazione su quattro livelli di balneabilità: eccellente; sufficiente; buono e scarso.

La situazione descritta nel rapporto evidenzia come lungo la stragrande maggioranza delle coste siciliane ed in particolare lungo quelle messinesi vi sia una vastissima serie di zone contraddistinte dal massimo livello di godibilità sotto il profilo della balneazione, espresso attraverso un bollino blu. Basti pensare che, relativamente alla provincia di Messina, da Giardini Naxos fino a Tusa sono soltanto 4 le zone che vengono contraddistinte con il bollino rosso (che indica uno scarso livello di balneabilità) a fronte di un tripudio di bollini blu. Delle zone indicate con bollino rosso solo una si trova all’interno del comune di Messina ed è situata a poche centinaia di metri dall’imbarco delle Caronti, procedendo in direzione Nord.