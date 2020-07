Avvio delle prove preselettive per i sei concorsi pubblici banditi dall’Autorità portuale di Gioia Tauro [INFO UTILI]

13 Luglio 2020 11:08

Le prove preselettive si terranno presso l’Istituto d’istruzione superiore Guerrisi a Gioia Tauro

L’Autorità portuale di Gioia Tauro procede all’avvio delle prove preselettive per i sei concorsi banditi dall’Ente, al fine di coprire le specifiche figure professionali previste in pianta organica. Le prove preselettive si terranno presso l’Istituto d’istruzione superiore “Severi Guerrisi” sito in via Galluppi, 1 a Gioia Tauro.

Si svolgeranno, a partire, da giorno 29 luglio p.v., con inizio alle ore 8,30 e seguiranno il seguente calendario:

Ore 8.30 – prova preselettiva per la copertura di un posto di impiegato di III livello nel Settore Affari Generali e Personale – Area Finanza Controllo e Risorse Umane – sede di Gioia Tauro.

Ore 11.00 – prova preselettiva per la copertura di un posto di impiegato di IV livello nel Settore Gare Lavori Pubblici – Area Tecnica – sede di Gioia Tauro.

Ore 14.30 – prova preselettiva per la copertura di un posto di impiegato di IV livello nel Settore progettazione – Area Tecnica – sede di Gioia Tauro.

Ore 17.30 – prova preselettiva per la copertura di un posto di impiegato di IV livello nell’Area Sedi Periferiche – sede di Corigliano Calabro.

Il giorno successivo, il 30 luglio p.v., si svolgeranno le seguenti prove preselettive:

Ore 8.30 (dalla lettera A alla Lettera L ) – prova preselettiva per la copertura di un posto di impiegato di IV livello nel Settore Demanio e SID – Area Amministrativa – sede Gioia Tauro.

Ore 11.00 seguirà prova preselettiva per i candidati con il cognome dalla lettera M alla Z per la copertura di un posto di impiegato di IV livello nel Settore Demanio e SID – Area Amministrativa – sede Gioia Tauro.

Ore 14.00 – prova preselettiva per la copertura di un posto di impiegato di III livello nel Settore Risorse Finanziarie e Contabilità – Area Finanza Controllo e Risorse Umane – sede di Gioia Tauro. Si invitano i candidati a presentarsi per l’espletamento della prova preselettiva muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della copia della ricevuta attestante l’avvenuta consegna della domanda di partecipazione, pena l’inaccessibilità a partecipare alla prova preselettiva.

A causa, altresì, dell’emergenza sanitaria in atto relativa al Covid-19, i candidati dovranno essere muniti di mascherina. Si sottolinea, inoltre, che le comunicazioni relative a suddetta partecipazione concorsuale sono regolarmente pubblicate, come da bando, sul sito dell’Ente: www.portodigioiatauro.it