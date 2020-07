“Rinascita Scott”: la Regione Calabria mette a disposizione un’area nella zona industriale di Lamezia Terme da dedicare ad aula bunker

14 Luglio 2020 21:54

Si è tenuta oggi la riunione della Giunta della Regione Calabria durante la quale è stata approvata la delibera per la messa a disposizione, nella zona industriale di Lamezia Terme, dell’area da dedicare all’aula bunker per lo svolgimento del maxi processo “Rinascita Scott”

Presieduta da Jole Santelli, si è tenuta oggi la riunione della Giunta durante la quale, in tempi record, è stata approvata la delibera per la messa a disposizione, nella zona industriale di Lamezia Terme, dell’area da dedicare all’aula bunker per lo svolgimento del maxi processo denominato “Rinascita scott”. Pertanto, é stata anche autorizzata la bozza di protocollo, che sarà sottoscritto con il Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, per la concessione di un’area strategica e di un plesso di 3 mila metri quadrati che dovrà ospitare il maxi processo. L’Esecutivo ha poi deliberato il finanziamento dei porti turistici di Sibari e Bagnara. Un provvedimento che si inserisce nei progetti strategici di sviluppo infrastrutturale e del sistema portuale della regione.