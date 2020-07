Previsioni Meteo: inizia un weekend di forte maltempo sull’Italia. Il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 23 luglio

17 Luglio 2020 21:10

Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare, inizia un weekend di forte maltempo sull’Italia: colpito prima il Centro-Nord, poi il Sud. Il bollettino fino al 23 luglio

Inizia un weekend di forte maltempo per l’Italia. Già in queste ore, forti piogge e venti stanno colpendo le regioni adriatiche e nel corso del weekend il maltempo si sposterà anche al Sud. Maltempo che si ripresenterà anche la prossima settimana, dopo alcuni giorni di tregua ad inizio settimana. Le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare fino al 23 luglio.

Domani, sabato 18 luglio

Nord: molte nubi compatte sulle aree alpine e restante territorio ligure con deboli precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più diffuse e frequenti al mattino sulle Alpi piemontesi; dalla sera attesa una generale attenuazione dei fenomeni con parziali schiarite su Liguria e Alpi centro-orientali. Sul resto del nord estesa copertura media e stratificata poco significativa ma in dissolvimento dal pomeriggio sulle regioni centro-orientali con ampi rasserenamenti.

Centro e Sardegna: addensamenti consistenti su Sardegna centro-orientale, Lazio centromeridionale e rilievi abruzzesi con rovesci e temporali associati, in attenuazione dalla serata con cielo stellato; iniziali condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del centro ma con tendenza a spazi di cielo sereno sempre più ampi dalle ore pomeridiane.

Sud e Sicilia: maltempo su gran parte del settore con rovesci e temporali sparsi, in miglioramento dal tardo mattino su Molise orientale, rilievi campani e Puglia settentrionale; dalla serata generale esaurimento delle precipitazioni anche sulle altre zone del meridione con schiarite su restante territorio molisano, nord Campania, Basilicata e Sicilia occidentale.

Temperature: minime in diminuzione su Alpi e Prealpi centro-orientali, Alpi piemontesi, Appennino settentrionale, nonché su Umbria, Toscana, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata e coste calabresi ioniche, in tenue rialzo su Sardegna e rilievi della Sicilia, senza variazioni di rilievo altrove; massime in calo su Piemonte, Liguria, area occidentale e Prealpi della Lombardia, nonché su rilievi friulani, restante appennino settentrionale, Sardegna orientale, Umbria, coste abruzzesi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, in aumento su restante Lombardia, Prealpi e pianura del Veneto, Emilia-Romagna orientale, Marche e restante territorio sardo, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: deboli orientali in Val Padana e variabili sul resto del nord; deboli settentrionali al centro-sud con rinforzi su regioni centromeridionali adriatiche, Lazio ed in particolare sulla Sicilia. Mari: da mossi a molto mossi il mar e canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia; mosso l’Adriatico centromeridionale; da poco mossi a mossi i rimanenti bacini.

Le previsioni per i prossimi giorni

Domenica 19. Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo debole instabilità diurna relegata ai rilievi alpini. Centro e Sardegna: ampi e persistenti schiarite ovunque, salvo formazioni cumuliforme nelle ore più calde della giornata a ridosso delle aree montuose. Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti su Calabria e Sicilia con precipitazioni convettive sparse in graduale attenuazione dal pomeriggio; cielo stellato di notte. Tempo stabile e soleggiato altrove, salvo locali addensamenti compatti a ridosso delle aree appenniniche nelle ore centrali della giornata.

Temperature: minime in rialzo su Alpi e Prealpi centro-orientali, Alpi settentrionali piemontesi, Liguria di levante, Appennino tosco-emiliano, arcipelago toscano, Sardegna occidentale e Marche, in flessione su Pianura Padana occidentale, Lazio centromeridionale ed aree costiere ioniche, stazionarie altrove; massime in aumento al nord, al centro e su Sardegna, Calabria e Sicilia nordoccidentale, in calo sul resto del territorio siciliano, senza variazioni di rilievo sul restante sud. Venti: da deboli a moderati settentrionali al centro-sud, con rinforzi su Molise, Puglia e Sicilia meridionale; deboli meridionali sulla Pianura Padana, variabili sul resto del nord. Mari: mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, lo Ionio, l’Adriatico centrale e meridionale, con moto ondoso in parziale attenuazione nel corso della giornata; poco mossi i restanti bacini.

Lunedì 20: addensamenti bassi e stratiformi sulla Liguria ma in un contesto asciutto. Altrove cielo sereno un po’ ovunque, con nubi cumuliformi in formazione durante le ore più calde sui rilievi alpini ed appenninici del centro accompagnate da occasionali rovesci.

Martedì 21: graduale aumento della copertura sulle aree alpine e prealpine con precipitazioni convettive sparse, in sconfinamento pomeridiano sulla pianura piemontese e lombarda. Cielo limpido e terso sul resto del Paese, salvo il transito di velature sulla Sardegna e la formazione di addensamenti compatti sulle Alpi Apuane dalla sera.

Mercoledì 22 e giovedì 23: ancora condizioni di maltempo al settentrione con possibili precipitazioni convettive sparse, più diffuse sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità al centro-sud.

Nella giornata di giovedì tempo variabile al nord, con annuvolamenti compatti specie sulle regioni di nord-ovest e sulla parte occidentale dell’Emilia-Romagna con possibili rovesci associati. Ampi e persistenti rasserenamenti sulle isole maggiori. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese, ad eccezione di debole instabilità diurna a ridosso dell’Appennino, specie del versante adriatico.