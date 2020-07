Le Previsioni Meteo fino al 25 Luglio: il bollettino dell’Aeronautica Militare

19 Luglio 2020 21:46

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a sabato 25 Luglio, i dettagli

Le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per domani e per i prossimi giorni, fino a sabato 25 Luglio 2020.

Domani al Nord: tempo stabile e soleggiato ovunque, ad eccezione di qualche nube ad evoluzione diurna lungo l’arco alpino, un po’ piu’ compatte sulla Liguria nel corso della giornata. Centro e Sardegna: cielo generalmente sereno su tutte le regioni, salvo locali velature su dorsale appenninica e Sardegna orientale nel primo pomeriggio ed isolati annuvolamenti notturni sulle coste centrali toscane. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosita’ durante le ore centrali presente solo sul versante occidentale del settore appenninico e sulla Sicilia orientale in un contesto decisamente asciutto. Temperature: minime in rialzo al centro-nord e sul Molise, senza variazioni di rilievo al sud e sulla Sardegna; massime in aumento su tutto il Paese, piu’ marcato sulle regioni adriatiche. Venti: deboli settentrionali sulla Puglia con rinforzi sul Salento; deboli variabili altrove, a prevalente regime di brezza. Mari: da poco mossi a mossi il basso Adriatico e lo Ionio; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini.

Martedì 21 al Nord: addensamenti compatti sulla Liguria e sui rilievi alpini centrorientali con possibilita’ di isolati piovaschi, deboli rovesci e temporali, in attenuazione serale; cielo generalmente sereno altrove ma con velature estese in transito diurno. Centro e Sardegna: stabile e soleggiato ovunque a parte qualche annuvolamento sull’Appennino toscano settentrionale dalla tarda serata. Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo; nubi isolate interesseranno il settore centrale tirrenico della Calabria. Temperature: minime stazionarie su Liguria, Toscana e Sardegna orientale, in aumento altrove, piu’ deciso sulle regioni centromeridionali adriatiche; massime senza variazioni su Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Liguria e Toscana, in rialzo sul restante territorio. Venti: inizialmente deboli variabili a prevalente regime di brezza, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali al centro-sud dal pomeriggio. Mari: da poco mossi a mossi lo Ionio al largo ed il canale di Sardegna; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini.

Mercoledì 22: nuvolosità irregolare a tratti intensa al nord con possibili precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle aree montuose ed in successiva estensione pomeridiana alla pianura di Veneto e Friuli-Venezia Giulia; attenuazione serale dei fenomeni. Cielo sereno o al piu’ poco nuvoloso al centro-sud.

Giovedì 23: al nord iniziali estese schiarite seguite da una rapida intensificazione della nuvolosita’, specialmente sulle aree alpine ed appenniniche, con deboli piogge, rovesci e temporali; precipitazioni in riduzione serale sulle regioni adriatiche. Ampio soleggiamento altrove ma con nuvolosita’, in prevalenza medio-alta, in formazione durante le ore centrali della giornata sul settore appenninico con associati deboli fenomeni anche temporaleschi; decisi rasserenamenti dalla sera.

Venerdì 24 e sabato 25: nubi compatte al mattino su gran parte del settentrione, specialmente settore occidentale, con fenomeni deboli ma diffusi sempre a prevalente carattere di rovescio o temporale, in momentaneo miglioramento dal tardo pomeriggio proprio sul nord-ovest; cielo generalmente sereno al centro-sud ma con formazioni nuvolose consistenti dal mattino sui rilievi toscani e dal pomeriggio sulle aree appenniniche ed adriatiche centrali con piogge, rovesci e temporali di lieve entita’ ed in rapido successivo dissolvimento. Nella giornata di sabato ancora maltempo al nord, specie triveneto, e nel pomeriggio anche sul settore del medio Adriatico; bel tempo altrove.