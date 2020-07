Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 1° agosto

Martedì 28 al Nord: copertura in rapida intensificazione sulle aree alpine e prealpine con deboli rovesci e qualche temporale, piu’ frequenti nel pomeriggio sulle Alpi occidentali, ma in generale assorbimento serale. Cielo sereno o caratterizzato dal transito di innocue velature pomeridiane sul restante settentrione. Centro e Sardegna: giornata estiva con cielo limpido e terso. Sud e Sicilia: bel tempo ovunque con nuvolosita’ scarsa o del tutto assente. Temperature: minime in lieve rialzo su Liguria, Val Padana, restante territorio emiliano-romagnolo, entroterra delle regioni centrali, rilievi molisani, Campania, Salento, Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove; massime stazionarie su Valle d’Aosta, pianura friulana, Sardegna, bassa Toscana, coste laziali, Puglia salentina e sulle zone ioniche di Basilicata e Calabria; in aumento sul resto del Paese, con punte fino ai 36-38°c su Pianura Padana centroccidentale e nelle zone interne delle regioni centromeridionali. Venti: deboli settentrionali con locali rinforzi sul Salento e variabili altrove con prevalenza del regime di brezza lungo le coste. Mari: da mossi a poco mossi il mar di Sardegna, il basso Adriatico e Ionio; quasi calmi o poco mossi i rimanenti bacini.