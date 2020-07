Presentazione Lafferty: “sono arrivato in una grande piazza, punto la Serie A con questa maglia” [FOTO]

25 Luglio 2020 17:42

Presentazione Lafferty, le prime parole dell’ex attaccante del Palermo da nuovo calciatore della Reggina, le dichiarazioni

PRESENTAZIONE LAFFERTY – La Reggina ha piazzato il secondo grande acquisto della campagna di rafforzamento per la prossima stagione. Dopo Jeremy Menez è arrivato anche Kyle Lafferty. Non è un volto nuovo per il calcio italiano, da ricordare l’esperienza con la maglia del Palermo. Poi qualche stagione altalenante, adesso questa nuova chance di tornare protagonista. E’ un calciatore fisico, che può giocare come prima punta. E’ forte fisicamente e aiuta tanto la squadra.

Ecco la conferenza stampa live su StrettoWeb.

Parla il presidente Gallo: “un altro grande giocatore alla Reggina, un ottimo acquisto. Abbiamo visionato in società il ragazzo per parecchio tempo, è il profilo giusto, un campione sia per caratteristiche fisiche e tecniche. E’ un orgoglio, entra a far parte del club. Ci saranno ancora acquisti e cessioni, il lavoro è ancora lungo. Arriveranno calciatori di qualità e funzionali. Ogni giorno cerco di migliorare la squadra e la struttura, quello che è successo recentemente ha creato dei problemi economici. Non mi fermerò per questo. Siamo all’inizio del nostro percorso. L’obiettivo è la Serie A, non posso attendere”.

Poi è il turno di Lafferty: “sono felice di far parte della squadra, ringrazio il presidente, l’obiettivo è la Serie A. Non mi fermerò mai in campo, solo in seguito ad un brutto infortunio. Sono rimasto in contatto con Barreto, ma non ho parlato della Reggina. Sono arrivato in una grande squadra, per me è una prova per raggiungere la massima categoria. Il mio obiettivo è sempre stato quello di tornare in Italia, ringrazio il presidente per l’opportunità”.

“Posso giocare anche in difesa, voglio aiutare la squadra a vincere. Sono un calciatore che mi adatto in ogni posizione. Ho fatto una ricerca sulla squadra, ci sono grandi calciatori e questo mi stimola. Proverò a combattere e trovare le giuste motivazioni”.

“I tifosi sono molto appassionati. All’inizio ho avuto anche paura, ma sono pronto per quello che mi aspetta. Ho giocato anche in Inghilterra, ma l’obiettivo è solo uno: vincere le partite. Sono rimasto colpito dal centro sportivo Sant’Agata”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.