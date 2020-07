Presentato a Roma il Peperoncino Festival 2020 di Diamante

29 Luglio 2020 21:36

Roma: nella Sala Caduti di Nassiriya si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Peperoncino Festival 2020

E’ stato presentato a Roma, nella Sala Caduti di Nassiriya, la presentazione del Peperoncino Festival 2020. “Sarà un’edizione storica – ha sottolineato il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno – con al centro la sicurezza visto il contesto particolare che si lega all’emergenza Covid. Come ogni anno, però, non mancheranno tanti appuntamenti di rilevanza mondiale. Consegneremo le chiavi della città a sua maestà il Peperoncino e Diamante, come annunciato dal Presidente dell’Accademia del Peperoncino, Enzo Monaco, sarà insignita del titolo di città della Pace. Il Peperoncino è infatti un ambasciatore di pace e, in questi anni, è stato fondamentale per costruire legami tra il Sud e il Nord dell’Italia. Da qui l’idea, rimarcata dal Presidente della Commissione Agricoltura, Vallardi, di pensare a gemellaggi culinari tra eccellenze del Paese. Vi aspettiamo a Diamante”.