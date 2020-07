Ponte sullo Stretto, il Sottosegretario ai Trasporti Roberto Traversi: “no a Perla nel Deserto, ci sono altre priorità”

3 Luglio 2020 10:55

Ponte sullo Stretto, le parole del sottosegretario ai Trasporti Roberto Traversi (M5S)

“Naturalmente ci sono prima altre cose da fare. E’ bello pensare al futuro, bisogna farlo e lo stiamo facendo, però un ponte sullo stretto in una Sicilia e in una Calabria a malapena urbanizzate sarebbe una perla nel deserto. Bisognerebbe prima fare in modo di arrivare serenamente allo Stretto di Messina e poi magari si può pensare al Ponte“. Così il sottosegretario ai Trasporti Roberto Traversi (M5S) ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.