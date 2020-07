Ponte sullo Stretto, Con Carlo Calenda in Azione per Messina è favorevole: “col Recovery Fund si renda esecutivo il progetto di realizzazione dell’opera”

31 Luglio 2020 12:02

Ponte sullo Stretto, Con Carlo Calenda in Azione per Messina dice sì: il piano per la realizzazione dell’opera che interesserebbe Messina e Reggio Calabria

ll Gruppo Con Carlo Calenda in Azione per Messina, composto da diversi professionisti aderenti al Partito di cui è leader l’ex ministro per lo sviluppo economico Calenda, appoggerà l’iniziativa, condotta da diverse forze politiche cittadine, avente a oggetto il tema della realizzazione del Ponte sullo Stretto. Univoca la voce delle varie anime del Gruppo di Azione: “Appare necessaria una volontà politica nazionale per destinare parte delle somme del Recovery Fund al fine di rendere esecutivo il progetto di realizzazione del Ponte, opera di vitale importanza per la rinascita del tessuto socio-economico territoriale. La questione non può però essere affrontata con il solito spirito campanilista e con preconcetti di appartenenza politica, ma secondo una visione più ampia che tenga conto del “corridoio Palermo-Berlino”, la cui importanza strategica è di interesse nazionale ed europeo”, il Gruppo continua dicendo che “Non possiamo condividere alcune scelte “storiche” ambientaliste provenienti da quelle parti politiche ancora oggi aggrovigliate da vecchi retaggi del passato e non più giustificati, neanche sotto il profilo dell’impatto ecologico connesso a quello sociale. Siamo disponibili a interloquire con tutte le forze politiche per avallare gli studi sulla fattibilità dell’opera e gli effetti positivi che questa genererà sull’indotto imprenditoriale e delle famiglie, in termini di miglioramento dei servizi infrastrutturali di Messina e Reggio Calabria”.