Ponte sullo Stretto, il ministro Bonetti: “opera che serve, il Sud ha bisogno di un piano shock per ripartire”

12 Luglio 2020 13:41

“Dobbiamo investire nelle infrastrutture, nella potenzialità straordinaria e nella bellezza di questa terra”: il ministro Bonetti a favore del Ponte sullo Stretto fra Calabria e Sicilia

“Tanto grata alle siciliane e ai siciliani per la bellissima accoglienza di questi giorni. Ora verso la Calabria, nella traversata dello Stretto. Il ponte è un’opera che serve”. Lo scrive il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti tramite i propri canali Facebook. “Dobbiamo investire nelle infrastrutture, nella potenzialità straordinaria e nella bellezza di questa terra – ha aggiunto- Il Sud lo merita, merita tutto il nostro impegno e le energie necessarie, un piano shock per ripartire e far correre il futuro”.