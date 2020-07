29 Luglio 2020 21:42

Ponte sullo Stretto, il Ministro Provenzano: “nessuno mi convincerà che bisogna aspettare il Ponte sullo Stretto per avere l’alta velocità in una Regione come la Sicilia o completare l’alta velocità fino a Reggio Calabria”

“Il ponte sullo Stretto è un progetto di cui si può discutere senza pregiudizi ideologici ma solo se inserito in un disegno strategico”. E’ quanto ha detto a Sky TG24 Economia il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. “La priorità è avere l’alta velocità e nessuno mi convincerà che bisogna aspettare il ponte per avere l’alta velocità in una Regione come la Sicilia o completare l’alta velocità fino a Reggio Calabria”, conclude.