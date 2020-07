Polonia, exit poll: è testa a testa Duda-Trzaskowski

12 Luglio 2020 21:36

Varsavia, 12 lug. (Adnkronos) – Testa a testa serratissimo al secondo turno delle presidenziali in Polonia. Secondo gli exit poll condotti da Ipsos, il presidente populista uscente avrebbe ottenuto il 50,4% dei voti, mentre lo sfidante liberale ed europeista, l’attuale sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, il 49,6%.

Sempre secondo Ipsos l’affluenza alle urne sarebbe stata del 68,9%. I risultati preliminari del ballottaggio sono attesi per domani, mentre quelli ufficiali dovrebbero arrivare al più tardi mercoledì, come previsto dalla Commissione elettorale.