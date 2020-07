Polistena: oggi la visita del Ministro Azzolina presso il centro aziendale della Valle del Marro

13 Luglio 2020 10:35

Polistena: oggi presso il centro aziendale della Valle del Marro – Libera Terra – Soc. Coop. Sociale avrà luogo l’incontro tra la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, e i soci della Valle del Marro – Libera Terra

Si comunica che Lunedi 13 Luglio 2020 alle ore 16.00 presso il centro aziendale della Valle del Marro – Libera Terra – Soc. Coop. Sociale, sito in via Pio La Torre n° 10 – Polistena (RC), avrà luogo l’incontro tra la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, e i soci della Valle del Marro – Libera Terra. In tale sede saranno presentati i Campi estivi gratuiti per studenti e studentesse, organizzati a Polistena dalla cooperativa all’interno dei beni confiscati alla mafia, in attuazione del Progetto pilota, nato dalla collaborazione fra il Ministero dell’Istruzione e la Presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. La Valle del Marro – Libera Terra ha le sue più lontane radici nelle storie di alcuni giovani che in famiglia, nell’associazionismo, nel cortile dell’oratorio, maturano la scelta di combattere la mentalità mafiosa. E’ il 2004 quando, cogliendo le opportunità offerte dal Progetto Policoro della CEI e dal Progetto Libera Terra dell’associazione LIBERA, decidono di fondare una cooperativa sociale di tipo B, su 100 ettari di terreni confiscati alla ‘Ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro e destinati per finalità sociali ai sensi della legge 109/96. La cooperativa, unendo competenze e passione, si occupa di coltivazioni biologiche (olive, agrumi, ortaggi, kiwi). Oltre alla qualità delle proprie produzioni, si contraddistingue per l’impegno a favore della cultura della legalità, che promuove attraverso iniziative e percorsi di fattoria didattica e sociale.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO:

Saletta del centro aziendale

Ore 16.00

Arrivo delle Autorità

Saluti del Sindaco di Polistena, Michele Tripodi

Presentazione della Valle del Marro – Libera Terra – Domenico Fazzari, presidente della cooperativa (10 min.)

Illustrazione delle attività di educazione alla legalità – Antonio Napoli, responsabile delle attività formative della cooperativa (10 min.)

Intervento della Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina

Intervento del Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra

Domande dei giornalisti

A seguire, piccola degustazione dei prodotti della Valle del Marro – Libera Terra

Conclusioni ore 17.00