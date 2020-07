1 Luglio 2020 22:25

Fratelli d’Italia, Antonio Versavia commissario e portavoce del partito di Meloni di Polistena: “grato ed orgoglioso, mi auguro di poter meritare la fiducia accordatami dal Commissario Provinciale, Denis Nesci”

“Nell’ambito della riorganizzazione territoriale del Partito “Fratelli d’Italia” dopo la vittoria alle ultime elezioni Regionali, mi è stato chiesto di voler assumere l’oneroso incarico di Commissario e Portavoce del neocostituito circolo di Fratelli d’Italia di Polistena denominato “5 luglio 1971”: grato ed orgoglioso, mi auguro di poter meritare la fiducia accordatami dal Commissario Provinciale, Denis Nesci”, è quanto scrive in una nota Antonio Versavia. “Mi impegnerò con umiltà, abnegazione e coerenza per dar voce ed opportunità di confronto agli elettori, agli iscritti ed ai simpatizzanti di Fratelli d’Italia a Polistena, dove alle ultime elezioni regionali il partito è stato primo per numero di voti con il 19,59%. Ci aspettano nuove importanti sfide in un momento storico in cui tutte le forze politiche devono dare il loro contributo di idee e visione del futuro e noi lo faremo mettendo alla base i nostri valori fondamentali: coesione nazionale, tutela della vita e della famiglia, libertà e legalità. Faremo tutto quello che è possibile per dare nuova luce al nostro territorio e questo potrà avvenire grazie a tutti quelli che si riconoscono nei nostri valori e che con le loro proposte, il loro impegno ed il loro voto daranno forza a Fratelli d’Italia”, conclude.