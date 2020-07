Polisportiva Leukos Lazzaro, collaborazione con il Genoa Soccer Academy

7 Luglio 2020 15:16

La Polisportiva Leukos Lazzaro ha sottoscritto un importante accordo con il Genoa Soccer Academy. La società reggina è nata nel 2017 grazie a Domenico Polimeni, il quale ha rilevato la scuola calcio di cui era istruttore. Polimeni, presidente della Polisportiva, è entusiasta del nuovo progetto: “L’ASD Polisportiva Leukos Lazzaro, con l’affiliazione al Genoa Soccer Academy, conferma l’ambizione di voler diventare sempre più una società di livello. Ci auguriamo che questa collaborazione sia un passo importante per la crescita dei nostri atleti e che allo stesso tempo rappresenti per i nostri un momento di confronto e miglioramento da un punto di vista professionale. Ringrazio -conclude Polimeni- Emanuele Crespi, Responsabile nazionale del Genoa Soccer Academy, per la decisione di sottoscrivere l’accordo con la nostra società“.

La Polisportiva Leukos pratica attività sportiva di scuola calcio ed attività motoria di base. Si trova a 15 km dal centro di Reggio Calabria, specificatamente a Lazzaro, nel Comune di Motta San Giovanni. Partecipa sia a Campionati Figc che a Campionati di vari Enti di promozione sportiva, con diverse categorie che vanno dai Primi Calci ai Giovanissimi. Dalla stagione 2019/2020 è stata creata una squadra Femminile (Senior), composta da 15 atlete tesserate, che partecipa ad un campionato Provinciale di calcio a 5. La società si avvale della collaborazione di istruttori qualificati, laureati in Scienze Motorie e diplomati UEFA. Il prossimo 21 e 22 agosto si terranno gli ‘Open Day’, 21 agosto dedicato a Esordienti e Giovanissimi, il giorno successivo invece dedicato a Pulcini e Primi Calci.