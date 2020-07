Playoff Serie C, la finale sarà Reggiana-Bari: i pugliesi vincono al 121′!

17 Luglio 2020 23:42

Sarà Reggiana-Bari la finale dei playoff di Serie C: emiliani e pugliesi battono rispettivamente in casa Novara e Carrarese

Una finale annunciata. Saranno Reggiana e Bari a contendersi l’ultimo posto utile per la Serie B. Le due squadre, favorite alla vigilia dei playoff, hanno fatto il proprio dovere battendo in casa rispettivamente Novara e Carrarese. Più semplice il compito per gli emiliani, con qualche difficoltà quello dei pugliesi.

Reggiana-Novara finisce 2-1. Kargbo manda in vantaggio i padroni di casa al 23′, Buzzegoli risponde per gli ospiti a ridosso dell’intervallo. La rete decisiva, nella ripresa, è di Spano, esattamente al 51′. Da lì il risultato non cambia più. Stava pregustando vittoria e finale già dopo i 90 minuti, il Bari, ma ha dovuto fare i conti con Piscopo. Il suo gol, in pieno recupero (92′) ha spalancato la strada ai supplementari dopo il vantaggio di Di Cesare al 20′. Quando i rigori sembravano ormai l’esito finale del match, ci ha pensato Simeri al 121′ a regalare l’ultimo atto dei playoff ai galletti