Playoff Serie C, del girone C ne resta solo una: al Bari va bene l’1-1, fuori la Ternana. Potenza, lo 0-0 a Reggio Emilia non basta

13 Luglio 2020 23:40

Playoff Serie C, i risultati dei quarti di finale giocati stasera: Bari-Ternana 1-1, passano i pugliesi; il Potenza pareggia a Reggio Emilia ed esce

Si sono da poco concluse le quattro gare dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Delle squadre affrontate dalla Reggina in questa stagione, quelle del girone C, ne è rimasta solo una: il Bari, a cui è bastato il pari contro la Ternana per 1-1. Al rigore di Antenucci nel primo tempo è seguito il gol di Vantaggiato nella ripresa, che premia i pugliesi al termine dei 90 minuti per via della migliore posizione di classifica. Sfortunati i rossoverdi, costretti ad effettuare già quattro cambi nel primo tempo per via di altrettanti infortuni e rimasti in 10 nella ripresa per via dell’espulsione di Palumbo.

Delle squadre meridionali va fuori anche il Potenza, che non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa della Reggiana. Altro pari anche quello tra Carrarese e Juventus U23 (2-2), con i bianconeri in grado di pareggiare nel finale i gol dei padroni di casa, ma il risultato non basta ai fini della qualificazione. L’unica squadra a vincere fuori casa è il Novara, che ha compiuto l’impresa a Carpi: 1-2 ed emiliani fuori. Di seguito i risultati di oggi (con relativi marcatori) e gli accoppiamenti delle semifinali.

Bari-Ternana 1-1: 30′ Antenucci (B), 72′ Vantaggiato (T)

30′ Antenucci (B), 72′ Vantaggiato (T) Carpi-Novara 1-2: 9′ Pinzauti (N), 40′ Braga (N), 91′ Vano (C)

9′ Pinzauti (N), 40′ Braga (N), 91′ Vano (C) Carrarese-Juventus U23 2-2: 18′ Valente (C), 43′ Infantino (C), 75′ e 90′ Vrioni (J)

18′ Valente (C), 43′ Infantino (C), 75′ e 90′ Vrioni (J) Reggio Audace-Potenza 0-0

Gli accoppiamenti delle semifinali: