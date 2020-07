Playoff e Playout Serie C: Catanzaro e Catania sperano ancora nella promozione, retrocesso il Rende

1 Luglio 2020 11:46

Serie C, si sono disputate ieri alcune gare di playoff e playout: sorridono Catanzaro e Catania, si salva la Sicula Leonzio mentre è Serie D per il Rende

Il calcio professionistico è ripartito, almeno per playoff e playout è scesa in campo anche la Serie C. In attesa di Ternana-Avellino, match in programma stasera, il primo turno per gli spareggi promozione è quasi completato. Avanzano il turno Catania, Catanzaro, Novara e Padova, che eliminano rispettivamente Virtus Francavilla, Teramo, Albinoleffe e Sambenedettese. Vittoria col brivido per il Catania, che rimonta l’iniziale 0-2 e batte 3-2 la Virtus Francavilla passando al 2° turno dei playoff. Può sorridere anche mister Auteri, visto che lo 0-0 contro il Teramo basta al suo Catanzaro (miglior posizione nella regular season) per avanzare al turno successivo.

Decretati invece i verdetti per le retrocessioni in Serie D. Dicono arrivederci alla Lega Pro: Pianese, Giana Erminio, Arzignano, Ravenna, Rende e Bisceglie che si aggiungono alle ultime classificate Gozzano, Rimini e Rieti, retrocesse direttamente. Grande tristezza per i calabresi di mister Rigoli, che non riescono a confermare la vittoria per 1-0 della sfida di andata. In casa del Picerno la prestazione del Rende è un completo disastro, finisce 3-0 e si spalancano le porte dei dilettanti.