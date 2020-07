Piacenza, Carabinieri arrestati e Caserma sequestrata: da oggi comandante nuovo e 8 militari con due stazioni mobili

23 Luglio 2020 13:22

Piacenza: per continuare a garantire le funzionalità della caserma da oggi nuovo comandante e 8 nuovi Carabinieri

“Oggi, a Piacenza, ci sono un nuovo comandante di compagnia e 8 Carabinieri con due stazioni mobili, per continuare a garantire le funzionalità della caserma. Pronti e desiderosi di difendervi, così come in tutta Italia, anche da chi non è degno di indossare questa divisa. Una storia gloriosa non basta a lenire il dolore di una ferita al cuore. Come voi, feriti sono 100.000 Carabinieri che ogni giorno adempiono il proprio dovere con onore e sacrificio”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal profilo nazionale dei Carabinieri.