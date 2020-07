Per la Norman Academy in Sicilia la solidarietà non va in vacanza

27 Luglio 2020 15:36

La stagione estiva è già iniziata da un pezzo e manca poco per il tanto atteso quanto imminente inizio delle attività scolastiche post emergenza covid-19. Per questo, sabato 25 luglio scorso, a Olivarella (piccola frazione Siciliana in provincia di Messina), durante una visita di cortesia, il Cav. Antonino Smiroldo, unitamente al Cav. Salvatore Vassallo e familiari, hanno voluto omaggiare una fornitura di mascherine protettive da destinare ai bambini che vivono in situazioni di disagio, attualmente ospiti della comunità alloggio per minori denominata “Veronica Briguglio” oggi gestita dall’Istituto delle Suore Cappuccine del Sacro Cuore, aggregato all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini e a quello delle Clarisse che professano la Regola e vita del Terzo Ordine Regolare di San Francesco d’Assisi, godendo dei benefici spirituali della famiglia Francescana. In Sicilia, le attività della Norman Academy (che ha sede centrale a Roma) proseguono con regolarità sotto l’attenta guida del Cav. Uff. Vincenzo Cortese – segretario generale. Oggi, con questa donazione di materiale sanitario, vogliamo ancora di più infondere tranquillità ai piccoli, permettendogli l’inizio delle attività scolastiche in maniera sicura. Un gesto di concreta vicinanza che testimonia come la Norman Academy, associazione conosciuta a livello internazionale, grazie all’instancabile impegno dei propri Associati, porta avanti iniziative in ambito umanitario.