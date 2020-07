Pd: Zingaretti, ‘chi ha provocato scissione voleva distruggere partito, ma hanno perso’

18 Luglio 2020 14:46

Morgantina (Enna), 18 lug. (Adnkronos) – “Questa è una forza politica che negli ultimi anni è stata rimessa in discussione non solo dalle destre, i nostri avversari, ma che ha subito diverse scissioni, alcune delle quali, per stessa ammissione di chi le ha provocate avevano come unico obiettivo quello di distruggere il Pd, oggi possiamo dire che abbiamo vinto noi e hanno perso loro”. E’ la denuncia del segretario del Pd Nicola Zingaretti, durante il congresso del Pd siciliano a Morgantina (Enna).