Partnership Multicedi e gruppo Arena, nasce Decò Italia

15 Luglio 2020 16:58

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Multicedi e Gruppo Arena, aziende di supermercati leader in Campania ed in Sicilia che fanno parte del Gruppo Vegè, danno vita a Decò Italia, Società Consortile con sede a Milano. La nascente Società è partecipata in maniera paritetica dai 2 soci ed ha l’obiettivo di realizzare, sviluppare e gestire tutto il Mondo delle Marche Private per gli oltre 700 punti vendita dei 2 gruppi. La scelta del brand ‘Decò Italia’ e della sede della nascente Consortile, si legge in una nota, testimoniano la volontà di perseguire ambiziosi obiettivi di sviluppo nazionale e favorire la crescita delle aziende consorziate, che ad oggi vantano un ruolo di primo piano nel settore della Gdo nel centro-sud Italia. La notorietà dei singoli gruppi contribuisce alla realizzazione di un brand che nasce già forte ma deve posizionarsi su un nuovo mercato.

A capo di Decò Italia Mario Gasbarrino e Gabriele Nicotra, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Generale, che hanno il compito di guidare la società, impostarne le strategie e realizzarne i prodotti, anche attraverso la creazione di altri Marchi Privati in segmenti dell’offerta oggi non presidiata. Le linee guida per realizzare le politiche commerciali discendono dall’esperienza e dal know-how conseguiti dai due manager sul territorio partendo dal punto di vendita e dall’osservazione del cliente.

La nascita di Decò Italia, commenta Giovanni Arena, direttore generale dell’omonimo gruppo, “rientra in un piano strategico di lungo respiro che, partendo dall’ormai consolidata relazione con Multicedi e dalla comune visione sul posizionamento dell’offerta, trova il naturale sbocco nella Marca Privata che è e diventerà sempre più il fulcro dell’offerta delle catene della Gdo”.

L’ottima relazione con il gruppo Arena, sottolinea Claudio Messina, consigliere di Amministrazione di Multicedi, “ci ha spinto a costituire un luogo comune alle due aziende, da dove partire per la costruzione di tutti gli elementi strategici caratterizzanti l’offerta commerciale, in primis le Marche Private. Occorre proseguire in questa direzione e implementare lo sviluppo delle reti sia nel nostro territorio di riferimento sia in nuove piazze, dove siamo convinti di poter offrire soluzioni di successo al mondo dell’imprenditoria distributiva”.

Oltre a fissare l’indirizzo strategico di Decò Italia, Mario Gasbarrino lavorerà nelle due aziende a stretto contatto con i due imprenditori e con i loro board, per favorire l’inserimento della Marca Privata nei rispettivi assortimenti, al fine di garantire ulteriori sinergie tra il team di Milano e quelli sui rispettivi territori e per dare sempre una risposta rapida e concreta ai nascenti bisogni dei propri Clienti.

Nonostante avessi più volte dichiarato di non voler rientrare nel mondo della Grande Distribuzione, sottolinea Mario Gasbarrino, amministratore delegato Decò Italia, “ho accettato di far parte della squadra perché mi sono innamorato del progetto e delle persone e perché mi intriga l’idea di poter concludere la mia vita lavorativa ripartendo dai luoghi dove sono cresciuto e dove ho iniziato a lavorare: sono cresciuto ed ho studiato a Napoli, da dove sono andato via appena laureato, e professionalmente sono diventato grande in Sicilia dove ho lavorato oltre 30 anni fa in una catena di cui i principali punti vendita sono ritornati oggi nella disponibilità del Gruppo Arena”.

La scelta di Milano, quale sede della nuova società, osserva Gabriele Nicotra, direttore generale Decò Italia, “è coerente con lo spirito dei due soci fondatori che, seppur leader nel loro territorio di riferimento, ritengono fondamentale il confronto con le realtà più evolute del mercato distributivo. Inoltre, Milano rappresenta un valido motivo per essere eletta quale baricentro commerciale per una realtà che nasce per sviluppare la Marca del Distributore e prodotti affini”.